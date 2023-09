Milano, Sala: “non parlerei di allarme sicurezza”

“La sicurezza in città è un problema e bisogna ancora lavorarci. Non parlerei però di allarme sicurezza. Si tratta di un problema comune a tutte le grandi città, perché il mondo stesso oggi è un posto meno sicuro rispetto al passato“. Così il sindaco di Milano Beppe Sala commenta il furto ai danni del pilota della Ferrari Carlos Sainz, che domenica 3 settembre è stato derubato di un orologio da oltre 500mila euro mentre passeggiava nell’esclusivo quartiere del quadrilatero della moda. Il pilota, reduce da un terzo posto al gran premio di Monza, ha inseguito insieme ai membri del suo staff i tre ladri, prima in automobile e poi a piedi, fino a bloccarli e recuperare l’orologio in via della Spiga, a pochi passi dal luogo della rapina. (www.milanotoday.it)

Milano, rapina al pilota Carlos Sainz: arrestati tre marocchini

(adnkronos) – Tre cittadini marocchini di 18, 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia per la rapina nei confronti del pilota della Ferrari Carlos Sainz, commessa ieri sera a Milano. I tre, intorno alle 20.30 di ieri sera, hanno avvicinato il pilota, che era in compagnia del manager, davanti all’hotel Armani in via Manzoni; uno di loro ha strappato dal polso del ferrarista un orologio Richard Mille modello Alexander Zverev per poi scappare verso via Monte Napoleone.

Il pilota, a bordo dell’auto del manager, ha rincorso i tre in fuga, poi ha abbandonato l’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito a bloccarne uno in via Pietro Verri. Il secondo dei rapinatori è stato fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista, mentre il terzo è stato bloccato poco distante da un altro componente dello staff con la collaborazione dei passanti.