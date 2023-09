Eurodeputata tedesca attacca l’Oms “organismo non eletto controllato da multimiliardari”

Specialmente negli anni del Covid, ma non solo, abbiamo assistito tra elogi vari anche a diverse critiche. L’OMS ha davvero troppo potere decisionale? Secondo l’europarlamentare Christine Anderson è così.

Dal canto della deputata tedesca di Alternative für Deutschland, partito euroscettico prontamente bollato dai più, lo strapotere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non sarebbe lecito essendo “un organismo non eletto, controllato e gestito da multimiliardari”.

La promessa della Anderson è una: quella di smascherare chiunque, sostenendo l’OMS e non riconoscendone le ipotetiche colpe, non rispetti la democrazia e il popolo. Data di scadenza? Le prossime elezioni europee che si terranno nel giugno del prossimo anno. (video di RadioRadioTV)