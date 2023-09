Covid, Oms: non aspettare per nuova dose di “vaccino”

“Continuiamo a vedere tendenze preoccupanti per il COVID-19 in vista della stagione invernale nell’emisfero settentrionale. I decessi stanno aumentando in alcune parti del Medio Oriente e dell’Asia, i ricoveri in terapia intensiva stanno aumentando in Europa e i ricoveri ospedalieri stanno aumentando in diverse regioni. Tuttavia, i dati sono limitati”. È quanto ha affermato il Direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Leggi anche

► Covid, Bassetti: ‘clamore su dati falsati, nel mio reparto zero ricoveri’

Your browser does not support the video tag.

“Solo 43 paesi – meno di un quarto degli Stati membri dell’OMS – segnalano i decessi all’OMS e solo 20 forniscono informazioni sui ricoveri. A livello globale, non esiste una variante dominante. La variante di interesse EG.5 è in aumento, mentre le sottovarianti XBB sono in calo. E la variante BA.2.86 è stata rilevata in piccoli numeri in 11 paesi”, ha specificato.

L’OMS “sta monitorando attentamente questa variante per valutarne la trasmissibilità e il potenziale impatto. Una delle maggiori preoccupazioni dell’OMS è il basso numero di persone a rischio che hanno ricevuto recentemente una dose di vaccino COVID-19. Il nostro messaggio è di non aspettare per ricevere una dose aggiuntiva se è consigliata”, ha concluso.

www.quotidianosanita.it