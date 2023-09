Covid, Bassetti: ‘clamore su dati falsati, nel mio reparto zero ricoveri’

“Sono sconcertato da tutto il clamore che stiamo facendo in Italia su questo presunto ritorno del Covid, perché sono dati falsi che non stanno rappresentando nulla di quello che accade: un aumento dei test e dei positivi ma in ospedale. Oggi, dopo tanto tempo, ho zero pazienti Covid ricoverati nel mio reparto. Quindi il Covid non è più un problema ospedaliero e neanche sanitario-organizzativo, è un virus come quello dell’influenza, come il virus respiratorio sinciziale o del raffreddore, competono tra loro nell’aggredire le vie respiratorie alte e basse e danno un quadro che va dalla bronchite fino alla polmonite”, afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive Policlinico San Martino di Genova.

“Torniamo a insegnare che se uno studente la mattina ha mal di gola e ha avuto un po’ di febbre, magari va a scuola ma con la mascherina. La mette anche sul bus e in classe. E così anche i lavoratori. La linea deve essere rispetto per gli altri, senza imporre nulla. Ma l’idea che debba tornare la mascherina nei supermercati è sbagliata. Mentre chi va in ospedale a trovare un parente non fa male a metterla, non solo per il Covid ma per qualsiasi altro microrganismo. Lavarsi le mani prima di andare a scuola e al ritorno, così anche chi va a lavoro, è una buona norma igienica. Non ci sono altre regole da seguire in questo periodo. ADNKRONOS