Malore fatale, 47enne trovato morto dalla madre

Agrigento – Un uomo di 47 anni è stato trovato morto in casa nel centro di Favara. A dare l’allarme è stata l’anziana madre che ha subito chiamato i carabinieri. Una prima ispezione è stata già effettuata dal medico legale che non ha riscontrato sul corpo segni di violenza né di arma da fuoco. Non ci sarebbe, quindi, alcun giallo legato al decesso. La salma, in ogni caso, è al cimitero di Favara, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio, che risale a domenica, in un primo momento era stato ricostruito in maniera diversa. Nelle scorse ore è stato messo meglio a fuoco e, in particolare, è emerso che il ritrovamento non è avvenuto in un cortile ma nella sua abitazione.

www.agrigentonotizie.it