Malore nel negozio, muore commerciante di 44 anni

Caserta – Lutto a Crispano per l’improvvisa e prematura morte di Rocco Perfetto. Il noto commerciante aveva 44 anni e sarebbe stato ucciso da un malore che non gli ha lasciato scampo. Rocco era nel suo negozio di materassi a Marcianise quando è stato colpito dal malore fatale. Rocco, ieri pomeriggio, si è improvvisamente accasciato davanti ai clienti che increduli e impotenti hanno assistito alla scena. Immediati i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia della morte di Rocco è subito arrivata a Crispano e si è diffusa anche sui social. Tanti i messaggi per lui. “Sono veramente rimasto scioccato da questa terribile notizia,le mie più sentite condoglianze alla famiglia perfetto e ai Saviano. Riposa in pace fratello”, ha scritto, ad esempio, Sossio. www.napolitoday.it