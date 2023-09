Stroncato da un malore, muore 47enne

Ferrara – Dalla vacanza alla tragedia: muore il primo giorno di ferie sotto gli occhi della compagna. È accaduto l’altro ieri nel borgo di Malcesine affacciato sul Lago di Garda: il 47enne Alessandro Rizzato di Codigoro, dopo aver terminato il lavoro stagionale in uno stabilimento balneare di Comacchio, ha accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A nulla è valsa la corsa disperata contro il tempo dei soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere.

Lo staff del 118 ha provato in tutti modi a rianimarlo senza successo. Non ci sono dubbi che sia stata una morte naturale, ma come da prassi sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che non hanno riscontrato alcuna anomalia. A recuperare al salma le onoranze funebri Zanellato.

Rizzato era molto conosciuto per essere una persona mite e un gran lavoratore. Amava il mare e soprattutto Comacchio, la sua seconda casa. Aveva appena terminato il lavoro stagionale e si voleva godere un meritato riposo in uno dei luoghi che amava di più: il lago di Garda. Un destino crudele però ha spezzato la sua vita, all’improvviso proprio mentre si godeva il primo giorno di ferie con la campagna.

Il malore improvviso lo ha colpito all’interno dell’Hotel Malcesine, proprio nel cuore dell’incantevole borgo medioevale affacciato sul Lago di Garda. Tanti gli amici che hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia del 47enne. La notizia è circolata in brevissimo tempo e anche i colleghi di lavoro hanno appreso del decesso dell’amico.

