Scholz annulla gli impegni dopo una caduta

Berlino, 3 set.- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annullato un viaggio in Assia dopo aver riportato contusioni al viso cadendo sabato mentre faceva jogging. Scholz, 65 anni, avrebbe dovuto tenere un incontro con i cittadini a Heringen e prendere parte a un evento elettorale per il suo partito socialdemocratico a Bad Homburg vicino a Francoforte in vista delle elezioni regionali dell’Assia di ottobre.

Gli impegni di Scholz nella prossima settimana, inclusa la visita martedì al salone dell’auto Iaa di Monaco e il discorso ai deputati nella camera bassa del parlamento mercoledì, non saranno influenzati, secondo un portavoce del governo. Dovrebbe anche partecipare al vertice del Gruppo dei 20 a Nuova Delhi il prossimo fine settimana. (Adnkronos)