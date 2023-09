Censura e propaganda. PIAZZA LIBERTA’: intervento del prof Meluzzi

CENSURA E PROPAGANDA

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – Medico, Psichiatra, Criminologo, Scrittore, Opinionista – estratto dalla puntata di sabato 2 settembre 2023

Tra i problemi che affliggono la nostra epoca, soprattutto negli ultimi anni, vi sono la censura e la propaganda, promosse dai governi e attuate con l’aiuto del mainstream, il cui compito, troppo spesso, non è più quello di raccontare la realtà, ma di mistificarla, o addirittura negarla, per ‘compiacere‘ forze potenti e antidemocratiche. Come stigmatizza l’orwelliano slogan nel promo di PIAZZA LIBERTA’: “nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.”

“La società del presente è andata molto oltre i profeti di sventura come Orwell e Huxley, che avevano già annunciato una società massificata governata dalla propaganda, da un sistema politico non più democratico, governata da un potere sovrastante, acritico e spietato. E con la tecnologia si sono raggiunti livelli di controllo inimmaginabili.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.