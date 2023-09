Texas, Alta Corte vieta farmaci che bloccano la pubertà ai minorenni

Giovedì la Corte Suprema del Texas ha autorizzato l’entrata in vigore di una nuova legge che vieta la maggior parte delle procedure di assistenza ai minori che prevedono l’affermazione del genere, rifiutando di ripristinare la sospensione della legge da parte di un giudice di una corte distrettuale.

La legge, nota come Senate Bill 14, proibisce alla maggior parte dei minori di ricevere trattamenti comuni per la disforia di genere, compresi i bloccanti della pubertà e la terapia ormonale. Sono previste eccezioni per i pazienti intersessuali e per alcuni minori che già ricevevano farmaci prima che la legge fosse approvata, sebbene tali minori sarebbero costretti a “svezzarsi” da qualsiasi farmaco prescritto come parte di un piano di trattamento.