“Giorgia Meloni non governa l’Italia. Comandano UE, Fmi, Bce e Nato”

“Chi governa davvero l’Italia?”. A chiederselo, e a rispondere, è Marco Rizzo, candidato alla presidenza della Provincia di Trento con Democrazia Sovrana Popolare, intervistato da Affaritaliani.it.

“La domanda che, legittimamente, molti elettori si saranno fatti è quella relativa a chi governa davvero questo nostro Paese. Pur volendo “pensare male” si può evidenziare che il trasformismo è stata una delle malattie fondamentali che hanno minato l’Italia dal secolo scorso ad oggi, ma, escludendo il PD che per vocazione è il partito che segue le élite globaliste e liberiste, sia il il Movimento Cinque Stelle ieri, sia oggi la Meloni ed il suo governo con Lega e Forza Italia, fanno esattamente il contrario di quello che avevano detto in campagna elettorale”.

“Personalmente credo che le pressioni euro-atlantiche su chi governa l’Italia ci siano sempre state dal Dopoguerra in poi e ne sono testimonianza sia il fattore K (l’esclusione del Pci dal governo) sia vicende diverse di uomini diversi come Enrico Mattei, Aldo Moro, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, ma probabilmente oggi la totale mancanza di sovranità popolare viene percepita ancora con maggiore forza dal popolo e da quella parte più avvertita della cosiddetta opinione pubblica che capiscono quanto l’Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e la NATO danno sempre di più le “carte” nel Bel Paese.

Sempre personalmente credo che devi esser ‘dotato’ di un motivo di fondo molto forte se pensi di voler governare (con volontà di cambiare ) questa nostra Italia. Io ci proverei fino in fondo e non sarebbero certamente le forti pressioni di Washington e Bruxelles a farmi cambiare idea”, conclude Rizzo.