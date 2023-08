Spaccio di cocaina, arrestato 15enne straniero

Seravezza (Lucca), 30 agosto 2023 – Un giovanissimo è stato arrestato e trasferito al carcere minorile di Firenze con l’accusa di spaccio di droga, dopo essere stato fermato per un controllo a Seravezza dai carabinieri della stazione di Pietrasanta, mentre si trovava in compagnia di un altro ragazzo, maggiorenne. I due, entrambi stranieri, secondo quanto reso noto dai militari erano in possesso di sette involucri contenenti cocaina.

Durante una perquisizione al domicilio del minore sono stati poi trovati altri 100 grammi dello stesso stupefacente. Nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga, in base a quanto spiegato, i carabinieri di Pietrasanta hanno arrestato quattro persone e denunciato altre cinque, con un sequestro di 800 grammi di hashish, 110 di cocaina e un chilo di marijuana, oltre a 8.000 euro ritenuti provento delle attività di spaccio. www.lanazione.it