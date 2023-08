“Borrell insulta l’intelligenza degli africani, ma questo è il momento dell’AFRICA”

di J. C. Okechukwu – Il gruppo minerario francese Eramet afferma di aver interrotto le sue operazioni in Gabon. Eramet ha detto che “per la sicurezza del personale e la sicurezza delle operazioni” ha interrotto i lavori e sta seguendo da vicino gli eventi.

Il capo della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, afferma che i ministri della difesa del blocco discuteranno della situazione in Gabon, ammettendo che questo è un grosso problema per l’Europa

“L’intera area, a cominciare dalla Repubblica Centrafricana, poi il Mali, poi il Burkina Faso, Niger e ora Gabon, è una situazione molto difficile e certamente i ministri… devono riflettere profondamente su ciò che sta accadendo lì e su come possiamo migliorare la nostra politica nel rispetto di questi paesi”, ha affermato.

Borrell pensa ancora che la Russia sia debole e stupida, nonostante sappia che tutti i cambiamenti di regime da lui citati sono stati resi possibili dall’ispirazione/aiuto/sostegno di Wagner? Guarda il video qui sotto per sentire lo stesso Josep Borrell insultare gli africani. Penso che stiano iniziando a rendersi conto della realtà. Bene, torniamo a Eramet.

Eramet impiega circa 8.000 persone nel paese dell’Africa occidentale, ricca di petrolio e minerali, e la sua filiale locale estrae il manganese, un minerale utilizzato nella produzione dell’acciaio e nelle batterie, dalle miniere di Moanda, le PIÙ GRANDI miniere di MANGANESE DEL MONDO!

Vedi uno schema? Da uno dei maggiori fornitori mondiali di uranio (Niger) alle più grandi miniere di manganese del mondo. Sono abbastanza sicuro che la maggior parte delle persone di questo paese non ha nemmeno sentito il nome “Manganese” prima. Non si parla nemmeno di petrolio e altro. Eppure, questi paesi – Niger, Gabon e persino il cosiddetto “Gigante dell’AFRICA” – sono tutti considerati paesi molto poveri con così tanti tesori sottostanti. Come mai?

Te l’avevo detto che questo è il momento dell’AFRICA. Qualcosa è cambiato e sono grato che siamo vivi per testimoniare questo cambiamento storico e generazionale.

Immagina: in Burkina Faso è avvenuto un colpo di stato, la gente ha applaudito e festeggiato. In Mali è avvenuto un colpo di stato, la gente ha applaudito e festeggiato. In Niger è avvenuto un colpo di stato, la gente ha ballato e applaudito. Adesso ne è successo un altro in Gabon, le strade del Gabon sono in fiamme a causa dei festeggiamenti. Com’è? Le catene sono troppo arrugginite per reggere oltre. Sono scadute e si stanno staccando da sinistra a destra e al centro. Questo è il momento dell’Africa e nessun uomo può ostacolare questo mostruoso vento di cambiamento.

E per la cronaca, come il Cameron, il GABON era una dittatura istituita e sostenuta dai francesi sotto i Bongo.