Milano, 19enne accoltellato alla schiena e derubato da stranieri

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in zona Porta Nuova nella notte tra domenica e lunedì 28 agosto. Il giovane è stato trasportato al Policlinico e non è in pericolo di vita. Sul caso sta indagando la polizia. Tutto è accaduto poco dopo le 2.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Il giovane è stato soccorso in via Fratelli Castiglioni da una volante di passaggio che lo ha notato mentre barcollava e chiedeva aiuto. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura di Milano.

Il 19enne, cittadino marocchino, ha detto agli agenti di essere stato avvicinato da un gruppo di cinque ragazzi stranieri che lo hanno hanno accoltellato alla schiena mentre camminava in direzione della stazione di Porta Garibaldi, stazione in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Il ragazzo, più nel dettaglio, è stato raggiunto da un fendente alla schiena, vicino alle scapole, e successivamente è stato derubato del telefono.

Your browser does not support the video tag.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico, dove il triage lo ha accettato in codice rosso. Non è mai stato in pericolo di vita e nella mattinata di lunedì è stata sciolta la prognosi: 21 giorni.

Intorno alle 5, invece, un uomo di 40 anni è stato accoltellato in via Giulio Natta (zona Lampugnano). Secondo quanto trapelato sembra che l’uomo sia rimasto ferito a una mano a causa di un tentativo di rapina; è stato accompagnato in codice verde al San Carlo. Anche in questo caso gli accertamenti sono stati affidati alla polizia.

https://www.milanotoday.it