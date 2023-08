Scuola 4.0: PIAZZA LIBERTA’, intervento di Patrizia Scanu

SCUOLA 4.0 – CHI PIANIFICA DAVVERO LE NOSTRE VITE?

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Patrizia Scanu – Psicologa e Insegnante – estratto dalla puntata di sabato 26 agosto 2023



In PIAZZA LIBERTA’ si parla di temi che riguardano la nostra vita.

La NOSTRA vita che però viene pianificata e gestita da organizzazioni sovranazionali, avulse dai governi e dalla democrazia, la cui forza è l’analfabetismo funzionale delle masse ipnotizzate dal mainsteam.

Per noi, invece, l’obiettivo è infondere conoscenza, consapevolezza ed anche in questa puntata cerchiamo di farlo parlando proprio di PIANIFICAZIONI, dal Piano Scuola 4.0 – un progetto non firmato per la distruzione della scuola e dell’indottrinamento dei giovani, non certo per l’istruzione – al Piano Oms che, attraverso un documento, vuole inserire il “diritto sessuale” dei bambini, cavallo di Troia per sdoganare la pedofilia.

