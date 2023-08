Malore nel sonno, morta ex nuotatrice olimpica Helen Smart

L’ex nuotatrice Helen Smart, 42 anni, è morta improvvisamente nel sonno mentre era in vacanza con la sua famiglia sul lago Coniston, nel nord dell’Inghilterra, e, stando a quanto riferito, aveva fatto paddleboarding poche ore prima. Sempre secondo quanto raccontato dai familiari, Helen è stata trovata priva di vita intorno alle 4 del mattino da sua figlia Heidi, che voleva entrare nel letto di sua madre durante la notte.

La Smart, che si era ritirata dal nuoto dopo le Olimpiadi di Sydney, aveva intrapreso l’istruzione come seconda carriera e al momento della sua morte era la preside di una scuola elementare in Inghilterra.

Amici ed ex compagni di squadra di Helen hanno parlato ai media per esprimere la loro tristezza e ammirazione per l’ex nuotatrice e insegnante.

Katy Sexton, un’ex concorrente, ha dichiarato: “Helen era un personaggio così vivace, sempre felice, nonché una grande amica e compagna di stanza… Era un’atleta così devota e aveva un’incredibile etica del lavoro che ha portato nella sua vita anche al di fuori dello sport. Ci mancherà molto e le mie più grandi condoglianze vanno alla sua famiglia.”

Il marito di Helen, Craig, ha pubblicato un messaggio sulla pagina Facebook della sua scuola esortando la comunità a vivere la vita al massimo: “Per favore, impara da questo e vivi la tua vita migliore, senza rimpianti, scatta molte foto, crea ricordi e continua a sorridere proprio come Helen ha sempre fatto”, ha scritto.