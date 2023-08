Malore improvviso, arriva ambulanza senza medico: Martina muore a 22 anni

Catanzaro – Era bella Martina. Bella e piena di vita, con il bagaglio di sogni che a 22 anni ci si porta dietro. Sogni spezzati all’alba di ieri, quando un malore improvviso l’ha strappata violentemente alla sua famiglia. Si trovava con la madre, Martina, nella sua casa vacanza a Montepaone, da dove è partita immediata la richiesta disperata di soccorso al 118. Non immediato l’arrivo di un’ambulanza sul posto, peraltro senza neanche un medico a bordo. Ancora più tardi l’arrivo di un secondo mezzo medicalizzato. Tutto inutile. Per Martina Morelli non c’è stato niente da fare. Ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Sotto shock i genitori, il fratello e tutti coloro che hanno assistito impotenti al dramma. Dolore, lacrime, incredulità per la morte della ragazza molto conosciuta a Catanzaro, figlia del poliziotto Rocco Morelli, in servizio alla Digos e segretario provinciale del sindacato di polizia Fsp. Ma anche rabbia e tanti interrogativi aperti sulla dinamica dei soccorsi. Da qui la decisione della famiglia di presentare denuncia e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha già disposto per domani mattina l’autopsia. www.lanuovacalabria.it