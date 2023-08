Il tedesco Weber: ‘Meloni dimostri di essere con l’UE’

BRUXELLES – “Credo che Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia debbano dimostrare nelle prossime settimane e mesi di essere al fianco di questa Europa”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, in un’intervista all’emittente tedesca Zdf, precisando che il possibile ingresso di FdI nel Ppe “non è al momento in discussione”. Tuttavia, ha evidenziato Weber, “Meloni ora è rispettata e accettata a livello internazionale, ha sostenuto il trattato di Lisbona al parlamento italiano e il patto migratorio e vuole plasmare l’Europa. Penso che faremmo un grosso errore se mettessimo sullo stesso piano AfD e Giorgia Meloni”.

“Fratelli d’Italia non fa parte della mia famiglia politica” dei Popolari “e ci sono molti punti su cui non sono d’accordo con la loro opinione”, ha spiegato Weber, rimarcando tuttavia l’impegno verso l’Ue dimostrato in questi mesi al governo dalla premier Giorgia Meloni. In particolare, ha osservato il presidente del Ppe, “Meloni ha supportato il Patto per la migrazione, al contrario di Viktor Orban, che lo rifiuta ancora”. Paragonare FdI ad AfD, ha aggiunto il leader bavarese membro in patria della Csu, sarebbe “un grosso errore” perché “in AfD abbiamo un chiaro antieuropeismo e un chiaro nazionalismo, mentre Meloni come capo del governo sta contribuendo a plasmare l’Europa”. ANSA