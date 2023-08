Banche, Bce: in arrivo lettera al governo su tassa extraprofitti

Milano, 18 ago. – Sarebbe in arrivo una lettera da parte della Bce a Palazzo Chigi e al ministero dell’Economia con un parere della istituzione di Francoforte sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. Ad anticipare la notizia è il Corriere della Sera che parla di una “questione di giorni, un paio di settimane al massimo”.

Leggi anche

► Tajani: “non dobbiamo fare la guerra alle banche”

Secondo il quotidiano di via Solferino “sarà una netta censura sia sul merito del provvedimento, che Francoforte ritiene potenzialmente dannoso per l’economia e il credito, che sul metodo seguito dal governo”. A proposito di quest’ultimo aspetto si fa notare che la decisione del governo non sia stata comunicata nè alla Banca d’Italia nè preventivamente a Francoforte, mentre il Trattato Ue prevederebbe che la Bce sia “consultata dalle autorità nazionali su ogni progetto di legge nei campi di competenza”. (askanews)