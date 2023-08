Tajani: “non dobbiamo fare la guerra alle banche”

Sulla tassa sugli extraprofitti delle banche, “presenteremo emendamenti in Parlamento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti, a La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca).Secondo Tajani, “bisogna fare in modo che la tassa sia una tantum. Il provvedimento deve essere giusto, non dobbiamo fare la guerra alle banche, ma fare in modo che esse sostengano le famiglie e le imprese in difficoltà”.

“All’inizio di settembre sarò a Pechino e, nel corso dei colloqui che avrò, insisterò molto affinché la Cina spinga la Russia a venire a più miti consigli. Tutti vogliamo la pace, ma la pace non può essere la resa dell’Ucraina, questo deve essere molto chiaro”, ha detto ancora Tajani, intervistato da Alessandro Sallusti a Marina di Pietrasanta . ASKANEWS