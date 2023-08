Salerno – Tragedia a San Gregorio Magno durante la festa “Baccanalia”. Una ragazza di 23 anni, Mariarosa Turturiello, ha accusato un malore, si è accasciata ed è morta in un locale, una cantina, della festa.

Sui posto i carabinieri della Compagnia di Eboli. Si sta cercando di ricostruire l’accaduto. La giovane potrebbe essere deceduta o per il malore o per la caduta. È originaria di Ricigliano. La festa è stata sospesa. La ragazza lavorava come cameriera all’evento. www.ilmattino.it