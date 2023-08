Panama, pilota muore durante volo Miami-Santiago

Atterraggio d’emergenza a Panama. Un pilota della compagnia aerea Latam è deceduto, probabilmente a causa di un attacco cardiaco, mentre era al comando di un Boeing 787 in volo da Miami al Cile. I suoi due co-piloti sono stati così costretti ad atterrare all’aeroporto internazionale di Tocumen, dove i paramedici hanno dichiarato morto l’uomo. Il pilota ha iniziato a sentirsi male in volo, ha chiesto ed è crollato nel bagno dell’aeroplano.

Latam ha dichiarato in una nota che, durante il volo, sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza per salvare la vita dell’uomo e si è detta “profondamente commossa” per la scomparsa del pilota che aveva 25 anni di carriera nel corso della quale “si è sempre distinto per dedizione e professionalità”.

Il volo in questione era partito da Miami alle 22:11 di lunedì 14 agosto e aveva 271 passeggeri a bordo. Come riporta il sito “Simple Flying”, a tre ore dal decollo, il pilota si è sentito male e ha richiesto assistenza medica. Successivamente, si è recato in bagno, dove ha perso i sensi. Gli altri membri dell’equipaggio hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. tgcom24.mediaset.it