Forlì, istruttore di volo atterra e muore

Era un uomo “davvero eccezionale, in grado di trasmettere il suo amore per il volo in modo esemplare”. Così il mondo dell’aviazione forlivese ricorda Carlo Mariani il pilota e istruttore stroncato da un improvviso malore dopo una giornata trascorsa nei cieli che tanto amava. Il professionista, secondo quanto emerso, aveva lanciato dei paracadutisti per poi atterrare col suo Pilatus.

Arrivato fino al parcheggio ha avuto solo il tempo di spegnere il motore prima di essere colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. “Siamo grati di aver potuto condividere tempo ed esperienze con la persona e professionista quale era Carlo – lo ricordano alla scuola di volo Professione volare – sorridente e serio al tempo stesso, un pilota moderno e un uomo d’altri tempi. Buon viaggio Carlo”.

