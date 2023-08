Tragedia a Sanremo, 34enne stroncato da un malore

Un 34enne di Torino, ma molto conosciuto a Sanremo per aver trascorso molte vacanze nella città dei fiori, è morto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, per un malore. L’uomo, Nicholas Cava, dormiva sempre sullo yacht dove è deceduto mentre trascorreva i suoi giorni di villeggiatura nella città dei fiori.

Sconvolti amici e parenti, che conoscevano molto bene Nicholas, lavoratore e persona particolarmente retta.

Non è da escludere che possa essere svolta l’autopsia sul corpo per capire le motivazioni del suo decesso, quasi certamente sopraggiunto per un infarto. www.sanremonews.it