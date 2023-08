Repubblica Dominicana, misteriosa esplosione causa una strage

Una esplosione la cui origine non è stata ancora stabilita ha causato una strage nella zona commerciale nella provincia di San Cristobal, nel sud della Repubblica Dominicana. Il bilancio provvisorio è di 11 morti tra cui un bambino, 59 feriti e una decina di dispersi. Lo rendono noto le autorità locali. L’esplosione ha scosso il capoluogo dell’omonima provincia, lunedì intorno alle 15:10 ora locale. Ha provocato un incendio, sormontato da una gigantesca colonna di fumo.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di spegnere le fiamme.

“Sarà condotta un’indagine per determinare l’origine e le cause di questo terribile incidente”, ha assicurato il presidente dominicano Luis Abinader. Al momento non è stato possibile stabilire dove sia avvenuta esattamente l’esplosione. Diversi veicoli sono stati ridotti in cenere. San Cristobal dista meno di 30 chilometri dalla capitale Santo Domingo. tgcom24.mediaset.it