Sorpreso a rubare, ecuadoriano colpisce proprietari con piede di porco: espulso

Milano – Era entrato in un appartamento di Milano certo di poter agire indisturbato ma, improvvisamente, si è trovato di fronte i proprietari. Senza pensarci due volte li ha aggrediti colpendoli con il piede di porco, poi si è dato alla fuga. È salito a bordo dell’auto ed è scappato a forte velocità schiantandosi contro il muro. A quel punto gli agenti della polizia di Stato lo hanno bloccato e restituito la refurtiva ai legittimi proprietari.

Il ladro – un 26enne irregolare originario dell’Ecuador – adesso è stato espulso. Nella giornata di venerdì 11 agosto il questore di Monza, Marco Odorisio, ne ha disposto l’accompagnamento al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Bari. Il 10 agosto l’uomo era stato scarcerato dalla casa circondariale di Monza dopo aver scontato 7 anni di reclusione per rapine e furti in abitazione, commessi prevalentemente nella città di Milano. Tra i quali anche quello che lo ha visto essere sorpreso dai proprietari colpiti col piede di porco. Un furto poi concluso con lo schianto contro il muro.

