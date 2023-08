Lerici, dottoressa colta da malore muore in spiaggia

Tragedia in spiaggia al Lido di Lerici dove una donna di 59 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava sul bagnasciuga. A nulla sono valsi i disperati tentativi per rianimarla che si sono protratti per circa un’ora dopo il primo soccorso prestato dal personale della spiaggia e poco dopo da Pubblica Assistenza di Romito Magra e 118 intervenuto con l’automedica Delta 1. (www.cittadellaspezia.com)

Per la donna, professionista milanese da tempo frequentatrice della spiaggia lericina, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Emanuela Bonfanti aveva 59 anni e amava da sempre Lerici In segno di lutto i bagnanti hanno lasciato lo stabilimento