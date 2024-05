Ilaria Salis annuncia querela a Il Tempo. Cerno: “onorato”

Novità sul caso di Ilaria Salis. I legali della maestra, candidata con Avs alle elezioni Europee, subito dopo la sua scarcerazione, valuteranno con la propria assistita la possibilità di querelare il direttore de Il Tempo e i giornalisti che nei giorni scorsi hanno firmato gli articoli sulla concessione dei domiciliari, visto che – viene riferito dagli avvocati all’Ansa – “gli articoli pubblicati nei giorni scorsi con espresso richiamo in prima pagina”.

I legali, nel comunicato, sottolineano “il carattere diffamatorio degli articoli (ma anche le immagini a margine) con titoli come ‘Grand Budapest Hotel’”. “Si arriva addirittura a parificare la recente concessione della misura degli arresti domiciliari dopo oltre 15 mesi di carcere ad una vacanza in un albergo di lusso in quel di Budapest. E a denigrare ancora una volta la sua posizione di antifascista”, concludono i legali di Ilaria Salis.

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, ha reagito così una volta che la notizia è stata pubblicata dall’agenzia di stampa: “Ne sono onorato, uso politico della giustizia è prassi della sinistra”. www.iltempo.it