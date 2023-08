Usa: 1,2 miliardi di dollari “per catturare la CO2”

Gli Stati Uniti hanno annunciato un investimento di 1,2 miliardi di dollari in due progetti per catturare la CO2 direttamente dall’atmosfera, il più grande investimento mai fatto in questa tecnologia, che mira a combattere il riscaldamento globale. Lo ha annunciato il governo americano, una mossa che mostra l’enorme scommessa fatta dal governo di Joe Biden in questa tecnologia ancora marginale.

“Ridurre solo le nostre emissioni non invertirà le crescenti conseguenze del cambiamento climatico, dobbiamo anche rimuovere la CO2 che abbiamo già emesso nell’atmosfera”, ha spiegato la segretaria all’Energia Jennifer Granholm. È “il più grande investimento nella rimozione tecnologica dell’anidride carbonica nella storia”, ha affermato il ministero.

I due progetti, situati in Texas e Louisiana, sono i primi su questa scala negli Stati Uniti. Ciascuno mira a eliminare un milione di tonnellate di CO2 all’anno, in totale l’equivalente delle emissioni annuali di 445.000 automobili. La capacità di ciascun progetto catturerà 250 volte più quantità di C02 del più grande sito del genere attualmente in funzione (in Islanda), secondo il ministero. (https://www.rainews.it)