Migranti, 623 prelevati da Ocean Viking

Sono 623 le persone prelevate dalla Ocean Viking di Sos Mediterranee nel corso di una poderosa e complessa operazione: in 48 ore il team ha completato il 15esimo e ultimo salvataggio: 14 sono stati effettuati sulla rotta tra Sfax e Lampedusa, nella zona di ricerca e salvataggio maltese, coordinati dalle autorità italiane. La Ocean Viking si è diretta su Lampedusa, su indicazione delle autorità italiane, per procedere a uno sbarco parziale, per fare rotta, successivamente, a Civitavecchia, assegnata come porto sicuro per gli altri.

«In totale sono state salvate 623 persone da piccole imbarcazioni non adatte alla navigazione», conferma la ong. Tra i migranti 15 bambini, 146 minori non accompagnati e 462 adulti, tutti ora al sicuro a bordo della Ocean Viking. Le principali nazionalità sono Sudan, Guinea Conakry, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Benin e Bangladesh.

Intanto, il veliero Astral di Open Arms è in arrivo a Porto Empedocle, approdo assegnato ieri sera di sbarco alle 59 persone soccorse. «Noi siamo in mare per soccorrere e per difendere i diritti di ciascun essere umano, perchè crediamo in un'Europa aperta, giusta, solidale, felice. Continuiamo», afferma la ong spagnola.