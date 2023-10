“Il sistema sanitario emette CO2”, parte il progetto ospedali green

Il settore sanitario è responsabile del 5% delle emissioni globali di CO2 che sono in costante crescita. Per questo gli ospedali, anche attraverso processi di digitalizzazione e di implementazione tecnologica, non possono prescindere da opportune strategie tese a perseguire gli obiettivi di sostenibilità della salute collettiva secondo il modello One Health.

Su queste basi nasce il progetto “Un Albero per la Salute” presentato a Roma, all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola”, dalla Fadoi, Federazione dei medici internisti ospedalieri, e dall’Arma dei Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità. (Fonte video: ufficio stampa Carabinieri) ITALPRESS