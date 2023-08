Campobasso: sì cittadinanza onoraria a Julian Assange

Il Consiglio comunale di Campobasso nella seduta di ieri, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto, ha votato la mozione presentata dal Gruppo consiliare del M5s per la concessione della cittadinanza onoraria a Julian Assange.

L’iniziativa, si legge nel documento, poiché il giornalista australiano “contemperando diritto alla privacy e verifica delle fonti, ha permesso ai mass media e all’opinione pubblica globale di accedere a notizie, documenti e immagini occultate da governi e istituzioni internazionali inerenti la corruzione bancaria, i crimini di guerra e la violazione della privacy dei cittadini”.

Inoltre, visto che, dopo essere stato costretto a vivere per sette anni nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, è rinchiuso dal 2019 in condizioni disumane nel carcere speciale inglese di Belmarsh in attesa di essere consegnato alle autorità statunitensi negli Usa, dove rischia una pena detentiva fino a 175 anni. ANSA