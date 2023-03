Muore nel sonno a 22 anni, addio a Diego Marongiu

Il giovane, operaio in una ditta di infissi, è morto nel suo letto. Sgomenti papà Gensone, mamma Anna e la sorella Erika.

Don Murgia: “Non riusciamo a darci una spiegazione per la sua morte improvvisa, i genitori mi hanno detto che stava bene”. Lunamatrona è sotto choc per la morte di un ventiduenne, Diego Marongiu. Il giovane, operaio in una ditta di infissi, se n’è andato nella notte nel suo letto. I genitori, stamattina, hanno fatto la tragica scoperta. Papà Gensone, mamma Anna Maxia e la sorella di Diego, Erika, sono sgomenti e naturalmente sotto choc.

La notizia della morte improvvisa del giovane ha fatto rapidamente il giro del paesino sardo, e don Francesco Murgia è già stato a casa dei parenti di Diego: “Ho assicurato la mia preghiera per il nostro giovane compaesano scomparso. Non riusciamo a darci una spiegazione per la sua morte improvvisa, i genitori mi hanno detto che stava bene. In realtà piccole come la nostra, la morte di un ragazzo che aveva tutta la vita davanti è un dramma gigantesco”.

Grande tifoso del Cagliari, nel suo profilo Fb ci sono varie foto dello stadio dove gioca la squadra allenata da mister Ranieri. Prima di iniziare a lavorare, Diego Marongiu aveva studiato al liceo scientifico di San Gavino Monreale. Ed è arrivato anche il cordoglio del Cagliari Calcio: “Una notizia terribile. Il Cagliari Calcio piange Diego Marongiu, grande tifoso rossoblù prematuramente scomparso oggi a Lunamatrona”.

