Folle rissa tra stranieri con spari e bottigliate

La violenza dopo la festa. Due uomini – un 25enne e un 28enne, entrambi sudamericani – sono rimasti feriti nella notte tra domenica e lunedì a Cologno Monzese in una folle rissa avvenuta verso le quattro del mattino in via Publio Ovidio a Cologno Monzese. Stando a quanto finora appreso, la discussione sarebbe nata durante una festa in un parchetto pubblico del quartiere Stella. In un attimo dalle minacce si sarebbe passati ai fatti.

Il 28enne è stato colpito a un braccio da un proiettile sparato da una pistola di piccolo calibro; mente il 25enne è rimasto ferito alla testa per il colpo di una bottiglia di birra. Soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche del 118, i feriti sono stati trasportati al Niguarda e al San Gerardo in codice giallo: entrambi erano svegli e coscienti ed entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Sull’aggressione indagano i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Stando alla prima ricostruzione, gli spari e i fendenti sarebbero arrivati proprio al termine di una lite durante la festa.

