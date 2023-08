PIAZZA LIBERTA’, il principio della rana bollita: intervento del prof. Meluzzi

IL PRINCIPIO DELLA RANA BOLLITA

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 5 agosto 2023

“Dietro al club di Roma, ad Aurelio Pezzoli, ai Rockefeller, ci stanno le idee di una massoneria anglosassone, di cui anche Agnelli e Rockefeller facevano parte, che mutuerebbe, secondo me, la sua filosofia da un principio generale cioè che la natura è disarmata, la natura non ha una naturale tendenza ad evolvere, ad autocorreggersi e che un’élite ristretta deve poter determinare l’ordine del caos determinato dalle cose della natura e che questa élite ristrettissima deve essere quella che, al posto del Divino perché crede in Dio, o della natura perché crede in un deus alla Spinoza può determinare i destini della storia umana e della storia planetaria.

È un’idea che certamente ha il sapore dello scientismo, ma anche il sapore di un superminismo francamente luciferiano, diabolico e quindi vuole mettere la creatura al posto del Creatore, nega che nella natura e dalle cose della natura possono derivare dei meccanismi favorevoli per le creature e quindi vuole sostituire un’élite oligarchica alla natura stessa per governare le cose del mondo. Questa è l’idea filosofica di partenza.”

