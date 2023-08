Furti in abitazione, uno ogni tre minuti. Bologna al top in Italia

I furti in appartamento sono in costante aumento e durante il periodo estivo le abitazioni lasciate incustodite diventano prede facili per i ladri. Le grandi città sono le più colpite da questo fenomeno, con un furto ogni tre minuti e una media di settanta abitazioni su mille che vengono colpite a livello nazionale. La principale causa di questo aumento sarebbe da attribuire alla generale situazione di crisi economica, mentre il 38% delle denunce per questi reati coinvolge stranieri senza permesso di soggiorno.

E’ quanto emerge da un’analisi recente, condotta da Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari guidata da Alberto Zanni, nel confronto tra il primo semestre del 2023 e lo stesso periodo dell’anno precedente. Bologna si posiziona al vertice della lista con un preoccupante aumento del 28,7%. Seguono Milano con il 27,2%, Torino con il 22,4% e Roma con il 21,6%. Catania si colloca all’ultimo posto con un incremento del 12,6%.

I consigli sono sempre gli stessi

Per affrontare questa problematica, Confabitare ha elaborato dieci consigli che, se seguiti, possono contribuire a ridurre il rischio di diventare vittime di intrusioni indesiderate. Fra questi anche valorizzare i rapporti di buon vicinato. Evitare di lasciare oggetti di valore facilmente accessibili può ridurre il rischio di furto. Nascondere tali oggetti in un luogo sicuro o considerare di noleggiare una cassetta di sicurezza presso una banca per proteggere i tuoi preziosi. Fotografare gli oggetti di valore che potrebbero essere rubati Scattare fotografie dettagliate degli oggetti di valore, come gioielli o opere d’arte, può essere utile in caso di furto. Le foto possono essere fornite alle autorità competenti per facilitare l’identificazione e il recupero della refurtiva.

Assicurarsi di chiudere bene la porta d’ingresso e gli altri accessi possibili. Prima di partire è bene controllare che tutte le porte, le finestre, i cortili interni e le terrazze siano ben chiusi e dotati di serrature sicure. Se si dispone di sistemi di antifurto elettronici, bisogna assicurarsi che siano attivati. Inoltre, considerare l’opzione del monitoraggio remoto tramite telecamere di sicurezza per tenere sotto controllo la propria casa da remoto e ricevere notifiche in caso di attività sospette.

www.bolognatoday.it