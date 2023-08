Usa condannano mancanza di democrazia all’estero, ma sono peggio degli altri

Simon Ateba, capo corrispondente della Casa Bianca per Today News Africa a Washington, scrive su Twitter: “Perdonami, ma la democrazia sembra morire in America. Gli Stati Uniti sanzionano e condannano fermamente i paesi che perseguitano gli oppositori politici, solo per fare lo stesso a casa loro.

Proprio ieri, il Segretario di Stato Blinken ha scritto: “Gli Stati Uniti condannano fermamente la condanna della Russia del leader dell’opposizione Aleksey Navalny per accuse politicamente motivate. Il Cremlino non può mettere a tacere la verità. Navalny dovrebbe essere rilasciato”.

Navalny ha il sostegno di meno del 3% della popolazione russa. In America, sta diventando molto chiaro che il

Dipartimento di Giustizia sta perseguitando il vero candidato principale dell’opposizione Donald Trump

per impedirgli di diventare nuovamente presidente. In superficie, stanno processando Trump per presunti crimini, ma in realtà si gioca tutto intorno alle elezioni del 2024, mentre Trump continua a dominare il campo del GOP in tutti i sondaggi.

Ieri sera Blinken ha rilasciato un’altra dichiarazione in cui annunciava che il governo degli Stati Uniti stava “sospendendo alcuni programmi di assistenza al Niger”, aggiungendo che “Come abbiamo chiarito dall’inizio di questa situazione, la fornitura di assistenza degli Stati Uniti al governo del Niger dipende dalla governance democratica e dal rispetto dell’ordine costituzionale“.

Questa audace dichiarazione è arrivata anche dopo che ‘The Intercept’ ha recentemente rivelato che uno dei leader del colpo di stato in Niger, il generale di brigata Moussa Salaou Barmou, è stato addestrato dall’esercito americano ed ha recentemente incontrato il capo del comando delle operazioni speciali dell’esercito americano, il tenente generale Jonathan Braga, preso la base di droni statunitense in Niger. Nell’articolo è scritto anche che gli ufficiali africani, addestrati dalle forze armate statunitensi, hanno preso parte a 11 colpi di stato in Africa occidentale dal 2008.

Ecco qua; gli Stati Uniti condannano la mancanza di democrazia all’estero, la soppressione della volontà delle persone all’estero, ma fanno proprio questo negli Stati Uniti e addestrano persone che rovesciano governi democraticamente eletti in tutto il mondo.

Ciò che è ancora più oltraggioso è che Blinken, che sta rilasciando dichiarazioni per conto di Joe Biden, è accusato di essere dietro la mossa che ha assicurato che la vicenda del laptop Hunter Biden/Joe Biden fosse nascosta prima delle elezioni del 2020, con gli ex funzionari dell’ “intelligence” che erano, in realtà, agenti politici che rilasciavano false dichiarazioni per screditare una storia vera, mentre l’FBI ordinava alle società di social media di sopprimerla. Se questo non è truccare o interferire con un’elezione, non so che cosa sia. Che Dio ci aiuti!