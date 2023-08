Caserta, pizzaiolo di 42 anni stroncato da un malore

Si è spento a soli 42 anni Domenico Persichini, pizzaiolo di Caserta. La notizia della tragica dipartita ha fatto il giro della città dove Domenico, titolare del locale Pizza Express (prima nei pressi della stazione ferroviaria del Capoluogo e poi a Casagiove), era molto conosciuto e voluto bene. I funerali sono stati celebrati alle 12 alla chiesa del Buon Pastore a Caserta.

Da quanto si apprende Persichini sarebbe stato stroncato da un malore. In queste ore in tanti stanno lasciando un ricordo sulla sua bacheca Facebook. “Non avrei mai voluto pubblicare questo post – scrive il fratello Giuseppe – ma poi mi sono reso conto che era il mio unico fratello ma non solo mio, Umberto era di tutti ed è giusto che tutti lo sappiate. Ieri Umberto si è spento nel sonno per un malore.

Io voglio ricordarlo così. Sorridente e pieno di vita.

Addio fratello, un giorno ci rincontreremo e faremo tante pizze insieme per adesso insegna a papà a farle come hai fatto con me”.

“Caserta perde non solo un grande pizzaiolo…ma soprattutto una persona genuina”, scrive un amico sui social. “Così hai deciso di lasciarci in silenzio, tu che eri il rumore in persona, la tua allegria faceva talmente rumore che ti si sentiva anche a 400 km di distanza. Ti porterò sempre nel cuore con il ricordo di quel frastuono che riusciva sempre a farmi sorridere”, aggiunge una ragazza. E ancora. “La famosa pizza al binario 6 di Umberto Persichini della Stazione di Caserta era il mio posto fisso quando abitavo a Caserta”.

