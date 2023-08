Zaia: “Il cambiamento climatico è innegabile”

Cresce la preoccupazione per le previsioni meteorologiche che in vista dell’imminente weekend annunciano una nuova perturbazione con forti temporali e grandinate a partire dal Nord Italia. “È innegabile che ci sia un cambiamento climatico, ma al di là dell’aspetto fisiologico dobbiamo renderci conto che l’uomo sta mettendo l’acceleratore – commenta a “Morning News” il governatore del Veneto Luca Zaia, che nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con gli ingenti danni causati dal maltempo nella sua regione, a partire dalle province di Vicenza, Treviso e nel Veronese.

“Quando noi andiamo a costruire in aree dove non si dovrebbe, o quando i fossati vengono ostruiti, è ovvio che questo si traduce poi in danni”.

Durante il suo intervento nella trasmissione di Canale 5, Zaia non ha inoltre nascosto la sua preoccupazione per la prossima perturbazione che vede alcune regioni settentrionali in allerta da giovedì 3 a domenica 6 agosto. “Ci trasciniamo questa situazione dal 13 luglio, abbiamo avuto quasi duecento feriti che si sono ovviamente presentati al Pronto Soccorso, oltre a danni inimmaginabili a famiglie, aziende, impianti fotovoltaici, tetti, automobili, di tutto”. tgcom24.mediaset.it