Vola in Perù per un uomo conosciuto online: uccisa per depredarle gli organi

E’ volata dal Messico al Perù per incontrare l’uomo che l’aveva fatta innamorare su Internet. Una donna messicana di 51 anni, Blanca Arellano, è stata uccisa, smembrata e le sono stati prelevati gli organi. La polizia ha individuato e arrestato l’uomo con l’accusa di omicidio, tratta di esseri umani e traffico di organi. Ma lui si dichiara innocente.

Una storia iniziata online

Una storia terribile. Blanca Arellano è partita da Città del Messico ed è atterrata a Lima, in Perù, dove aveva appuntamento con un uomo chiamato Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, di 37 anni, studente di medicina umana e biotecnologia. I due si erano conosciuti su un’app di gioco e avevano una relazione online da diversi mesi. La donna si è così lasciata convincere ad affrontare il lungo viaggio per poter passare del tempo insieme a lui.

L’appello su Twitter

La 51enne ha trascorso una settimana con il suo nuovo amore. Durante questi giorni, ha scritto a una sua nipote di essersi davvero innamorata. Ma improvvisamente è scomparsa. La sua famiglia non è riuscita più a contattarla. Dopo diversi giorni senza sue notizie, la nipote della donna, Karla Arellano, ha lanciato un appello su Twitter per ritrovare la zia. “Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione”, ha scritto, “oggi chiedo supporto e divulgazione per individuare una delle persone più amate e importanti della mia vita. Mia zia Blanca Olivia Arellano Gutiérrez è scomparsa in Perù, è di origine messicana, temiamo per la sua vita”.

Ritrovamenti macabri

Karla Arellano è riuscita a contattare l’uomo per il quale la zia aveva affrontato il lungo viaggio e gli ha chiesto se avesse sue notizie. Villafuerte le ha risposto che sua zia si era stufata di lui perché non poteva darle la vita che voleva. “E’ tornata in Messico”, ha aggiunto. Però, pochi giorni dopo, sulla spiaggia di Huacho, in Perù, vicino alla casa dell’uomo è stata trovata una testa di donna. Poche ore dopo, le autorità hanno recuperato anche un dito mozzato con ancora un anello d’argento. Al dito era stato rimosso il polpastrello. Il giorno dopo, in un canale, è stato ritrovato un torso senza organi. tgcom24.mediaset.it