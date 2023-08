Perchè Joe Biden merita un monumento nel centro di Mosca

di Megatron (Twitter) – Joe Biden è riuscito a restaurare l’Unione Sovietica in meno di 3 anni.

Da 20 anni sentiamo dire dai politici liberal-occidentali e dalla propaganda dei media che Putin avrebbe un obiettivo, quello di restaurare l’Unione Sovietica.

Ebbene, Putin ha fallito, ma Joe Biden è riuscito a farlo in soli 3 anni di governo.

Prima dell’arrivo di Biden alla presidenza degli Stati Uniti e dell’invio all’Ucraina di enormi quantità di armi e preparativi per la guerra, la Russia e Putin non hanno avuto alcuna influenza significativa nel mondo. I russi erano attivi militarmente in Siria e basta.

Il loro esercito era sciolto, con molta corruzione e principalmente con armi e brevetti di armi dell’Unione Sovietica. La Russia e i russi hanno vissuto una vita poco ambiziosa con aspirazioni non così grandi di influenzare e conquistare economicamente il mondo.

Biden è riuscito, in meno di 3 anni, a creare un potente esercito russo, con la più grande esperienza militare, per unire ancora di più la Russia.

Ha creato la potente organizzazione militare Wagner.

Ha incoraggiato i russi a innovare e, in un anno, a realizzare i più potenti droni militari ed enormi progressi nella tecnologia militare e nella tecnologia civile, attrezzature antiaeree e sistemi di guerra di comunicazione ultra potenti.

È riuscito a portare la Russia in Africa e sta già perdendo completamente la sua influenza sui continenti africano e sudamericano.

Le navi da guerra russe sono tornate a Cuba. Ha fatto perdere agli Stati Uniti la loro influenza nei paesi arabi rispetto alla Russia.

E’ riuscito a resuscitare i BRICS e a far abbandonare al mondo l’uso del dollaro con un danno enorme per le economie statunitensi ed europee.

Biden merita un monumento nel centro di Mosca per i suoi successi, accanto a quello di Lenin.

