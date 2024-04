Biden: “potenza della leadership americana sulla scena mondiale”

“i membri di entrambi i partiti alla Camera hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sulla potenza della leadership americana sulla scena mondiale.

In questo punto di svolta critico si sono uniti per rispondere alla chiamata della storia, approvando una legislazione sulla sicurezza nazionale urgentemente necessaria per la quale ho combattuto per mesi” così Joe Biden dopo il voto della Camera sugli aiuti all’Ucraina, a Israele e all’Indo-Pacifico. ANSA

Scene dal paese “democratico” che ha regalato 60 miliardi a un comico

+60 Billion dollars for Ukraine voted today

– For US elites

– For the Military Industrial complex.

War is almost over, Ukraine and NATO have already lost, no matter how much money is sent and yet this is a last attempt at laundering more money into the pockets of the 1%.

