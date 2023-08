Banda di romeni lasciava al buio interi quartieri: presi 5 ladri di rame

Milano – A caccia di rame. Anche a costo di lasciare senza corrente interi quartieri. Cinque uomini – tutti cittadini romeni tra i 27 e i 37 anni – sono stati arrestati nei giorni scorsi tra Milano, Locate Triulzi e Vigevano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di furto aggravato e ricettazione perché accusati di aver messo a segno più di 40 colpi in diverse province lombarde. Per 38 volte, stando alle indagini, nel mirino erano finiti i cavi di rame delle linee elettriche pubbliche.

Le indagini dei carabinieri di Varese sono iniziate la notte tra il 18 e il 19 ottobre 2022, quando il quartiere Capolago era rimasto al buio per ore proprio a causa di un furto. Seguendo le tracce, gli investigatori hanno accertato che la “banda del rame” ha colpito altre 37 volte tra febbraio 2022 e aprile 2023, sempre con lo stesso modus operandi. I cinque, dopo aver provocato un corto circuito, con conseguente blackout, si arrampicavano sui tralicci e tranciavano i cavi, che venivano poi caricati su furgoni rubati e successivamente abbandonati.

Una volta lavorato, il rame veniva invece rivenduto e trasportato in Romania. Durante le indagini, ad aprile scorso, gli stessi carabinieri hanno denunciato per ricettazione nove persone sorprese in un capannone del Milanese a “pulire” i cavi da poco rubati. Nel magazzino ne erano stati scoperti e sequestrati 8.950 chili di metallo. In totale, il gruppo è riuscito a rubare oltre 30mila chili di rame, per un valore di 260mila euro. Gli interventi per sistemare gli impianti di illuminazione sono invece costati 450mila euro. www.milanotoday.it