Von der Leyen: 466 milioni di euro alle Filippine

Team Europe fornirà alle Filippine 466 milioni di euro di finanziamenti, oltre a competenze, per la transizione verso un’economia circolare e la produzione di energia pulita

BRUXELLES – Ha preso il via la missione di due giorni nelle Filippine di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha incontrato il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. nel palazzo presidenziale di Malacanang, a Manila. “Stiamo portando la nostra partnership bilaterale al livello successivo. A cominciare dal rilancio dei negoziati per un accordo di libero scambio”, ha scritto von der Leyen in un tweet, indicando che l’intesa “ha un enorme potenziale per entrambi in termini di posti di lavoro e crescita e può aiutare a ridurre i rischi e diversificare il nostro commercio”. “Entrambe – ha proseguito la presidente Ue – crediamo nell’ordine internazionale basato su regole, in Ucraina o in un Indo-Pacifico libero e aperto.

L’Ue sostiene la natura giuridicamente vincolante dell’arbitrato del Mar Cinese Meridionale. Miglioreremo la cooperazione per la sicurezza marittima, anche con la sua Guardia Costiera”. Nel corso dell’incontro, von der Leyen e Marcos Jr. hanno anche concordato una collaborazione più stretta per combattere il cambiamento climatico. Tramite il Global Gateway, ha riferito la politica tedesca, “Team Europe fornirà” alle Filippine “466 milioni di euro di finanziamenti, oltre a competenze, per la transizione verso un’economia circolare e la produzione di energia pulita“.

www.ansa.it/europa/notizie