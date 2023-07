Senegal, manifestanti bruciano bandiere della Francia

“Siamo stufi della Francia. Francia, vattene!”. Manifestanti in Senegal bruciano le bandiere della Francia con degli pneumatici. Dopo il colpo di Stato in Niger, che ha sancito la destituzione del presidente filofrancese Mohamed Bazoum, in molti temono che il Paese dell’Africa occidentale possa essere uno dei prossimi a scivolare nell’orbita filorussa.