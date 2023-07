Rimini, cliente scopre che è una trans e la accoltella

Sanguinoso episodio nel cuore della nottata tra sabato e domenica, nei pressi della zona del porto di Rimini, in via Colombo. Una transessuale peruviana 40enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena dopo aver subito un accoltellamento. La vittima è stata soccorsa intorno alle 3.30 da una connazionale che l’ha caricata in auto per portarla al pronto soccorso dell’Infermi.

Arrivate nei pressi della stazione ferroviaria, si sono imbattute in una Volante della Questura a cui hanno dato l’allarme. La ferita è stata presa in carico dai sanitari, che le avrebbero riscontrato numerose ferite inferte con un punteruolo o con un coltellino, ed è stata quindi trasferita d’urgenza al Bufalini di Cesena, dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Lunedì potrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Nel frattempo la dinamica dell’aggressione è al vaglio degli inquirenti della Squadra Mobile con gli investitori che propendono per la tesi secondo cui la 40enne si sarebbe appartata con un cliente (uno straniero, secondo alcune fonti, ndr) con quest’ultimo che, resosi conto che non si trattava di una donna, avrebbe colpito la trans con l’arma da taglio.

www.riminitoday.it