Puglia, spiaggia dei vip con bagno gender neutral

In provincia di Taranto il primo lido gender neutral del litorale

A Campomarino di Maruggio (provincia di Taranto) spunta il bagno gender neutral. Un servizio rivolto a chi non si riconosce né nel genere maschile né in quello femminile. Ne scrive oggi Repubblica, che spiega come la scelta sia quella del Lido Tuareg, il primo del litorale a creare questo tipo di soluzione.

È una spiaggia frequentata dai vip, molto amata da Rocco Casalino, già portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

C’è il bagno degli uomini, quello delle donne, e accanto quello destinato a chi banalmente ha necessità di utilizzare i servizi igienici e non si identifica nel binarismo di genere.

“Mi è venuto in mente all’inizio di questa stagione, dopo aver avuto modo di vedere esperienze simili all’estero ma anche in alcune scuole del Nord Italia, a conferma del fatto che i ragazzi sono molto più avanti di noi. Se una ragazza o un ragazzo si sentono più a loro agio in un bagno gender neutral, perché non dovremmo offrire loro questo servizio?”, spiega Daniele Lacarbonara a Repubblica.

Il titolare del Lido aggiunge: “Lo danno per scontato, non ci trovano nulla di male, perché è soltanto un fatto di civiltà: non siamo meno civili e più provinciali del resto del mondo».

Qualcuno ha protestato? «Mi hanno chiesto, sono rimasti incuriositi, ma proteste proprio no. Al contrario invece c’è chi ha apprezzato molto”. Come spiega Repubblica, “il logo che indica i servizi gender neutral è una sagoma metà con la gonna e metà con un pantalone”.

affaritaliani.it