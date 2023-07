Associazione Arbitrium: ‘abbiamo segnalato Bassetti all’Ordine dei medici’

Anche l’associazione Arbitrium, a tutela dei propri associati e per il rispetto della dignità di tutti i milioni di Italiani che hanno fatto una scelta controcorrente rispetto alla massa, agli obblighi e alle persecuzioni governative e all’indottrinamento mediatico supportato da giornalai compiacenti e tele-viro-star, ha effettuato SEGNALAZIONE ad OMCeO Genova e FNOMCeO per l’uso improprio che il dott. Matteo Bassetti “HA” fatto sui suoi canali social, della vignetta che rievoca i deportati dei campi di concentramento nazisti con riferimento in primis alla solita vituperata categoria dei “no vax”

Riteniamo tra l’altro imbarazzante per la classe medica, cui il dott. Bassetti appartiene, la volontà intimidatoria sottesa all’aver addirittura pubblicato sui soliti social un comunicato stampa per la presentazione del proprio collegio difensivo : non si ricorda, a memoria, nessun perseguitato o che tale si sia ritenuto, aver fatto sfoggio dei suoi avvocati per intimorire chiunque abbia intenzione di fargli torto, nel caso di specie proporre segnalazioni della sua condotta contraria a deontologia professionale.

Si rammenta l’inesistenza del “reato di segnalazione del dott. Bassetti” e si rammenta pure che non è sufficiente ripulire i propri social dalle bieche pubblicazioni di questi anni: i “no vax”, complottisti e negazionisti, conservano screenshot di ogni post e banche date di interviste e video rilasciati al mondo del web dal dott. Bassetti.

Nella querelle scaturita nelle ore successive allo scandalo, si è appurata -grazie a sua stessa ammissione social per altro manipolatoria della realtà dei fatti- la paternità del post infame, che davvero avremmo voluto stavolta fosse una fake, sia per la dignità della sua stessa persona che di tutta la classe medica che il dott. Bassetti ha dimostrato, per tabulas, di rappresentare senza la dovuta etica necessaria ai camici bianchi.

A nulla vale accampare scuse sul motivo del post che è invece chiaro nella sua formulazione originaria a firma Bassetti, laddove scriveva “La libertà di pensiero non rende liberi. Questa libertà ha però un denominatore comune. Indovinate quale?”

A conti fatti gli consigliamo una prolungata vacanza che comprenda un sano allontanamento da ogni esposizione mediatica: questa cosa delle guerra ai “no vax” gli è proprio sfuggita di mano.

Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Ora la palla passa ad OMCeO Genova e FNOMCeO che, a questo scandaloso punto, non potranno eticamente più soprassedere.

Comunicato Associazione Arbitrium