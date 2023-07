Sinead O’Connor è morta, la cantante irlandese aveva 56 anni

La cantante irlandese Sinéad O’Connor è morta all’età di 56 anni. Lo scrive irishtimes.com.

L’acclamata interprete di Dublino ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone Nothing Compares 2 U è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards. Aveva ricevuto il premio inaugurale per Classic Irish Album agli RTÉ Choice Music Awards all’inizio di quest’anno.

Negli ultimi anni la cantante aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, ammettendo anche di aver sofferto di depressione. Aveva 4 figli, ma uno di loro, Shane, è morto l’anno scorso all’età di 17 anni, dopo essere scappato da un centro psichiatrico nel quale si trovava sotto sorveglianza per aver tentato due volte il suicidio.



La cantante irlandese aveva annunciato la sua conversione all’Islam qualche anno fa, spiegando di aver cambiato il suo nome in Shuhada’ Davitt ed aveva pubblicato su Twitter alcuni selfie in cui indossava l’hijab, oltre a un video in cui cantava l’adhan, ovvero la chiamata islamica alla preghiera.

“Scrivo queste righe per annunciare che sono orgogliosa di essere diventata una musulmana“, si legge in un tweet, “questa è la naturale conclusione di qualsiasi viaggio teologico intelligente“.

Nel 1992 aveva già cambiato nome in Magda Davitt e aveva strappato pubblicamente una foto di papa Giovanni Paolo II durante una puntata del Saturday Night Live per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle accuse di abusi sessuali mosse ai preti cattolici in Irlanda.