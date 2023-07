Violenza sessuale a Milano: arrestati due egiziani, caccia al terzo

Milano, 25 luglio 2023 – Due giovani, un diciassettenne e un diciottenne entrambi di origine egiziana, sono stati arrestati domenica sera in via Imbonati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i due insieme a un terzo ragazzo nordafricano ancora ricercato, hanno aggredito e palpeggiato nelle parti intime una ventunenne italiana che era appena uscita dalla fermata Dergano della metropolitana gialla in compagnia di un’amica.

L’intervento

Dopo il raid, i tre si sono allontanati a piedi, ma la ragazza è riuscita a dare l’allarme agli agenti della Volante del commissariato Comasina, che erano di pattuglia in zona. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, i poliziotti hanno bloccato poco lontano due dei tre presunti aggressori, riconosciuti dalla ventunenne. Il maggiorenne, irregolare e con precedenti, è stato portato a San Vittore; il minorenne è finito al Beccaria.

